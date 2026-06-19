Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Meksiko Terbang Tinggi, Siapa yang Akan Menyusul?

Jumat, 19 Juni 2026 – 11:35 WIB
Piala Dunia 2026: Meksiko Terbang Tinggi, Siapa yang Akan Menyusul? - JPNN.COM
Meksiko tampil sempurna pada dua laga awal fase grup Piala Dunia 2026. Foto: AFP/ULISES RUIZ.

jpnn.com - Meksiko tampil sempurna dalam laga laga fase grup Piala Dunia 2026.

El Tri resmi mengamankan tiket ke fase gugur setelah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan.

Terbaru, Meksiko menundukkan Korea dengan skor tipis 1-0 dalam laga Grup A yang berlangsung di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-50 melalui aksi Luis Romo.

Gol itu lahir setelah terjadi kesalahan koordinasi di lini belakang Korea yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain  Guadalajara itu.

Tambahan tiga poin ini mempertegas dominasi Meksiko di Grup A.

Baca Juga:

Sebelumnya, skuad asuhan Javier Aguirre membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

Hasil itu menempatkan Meksiko kukuh di puncak klasemen Grup A dengan koleksi enam poin. Obed Vargas dan kolega juga menjadi tim pertama yang lulus ke babak 32 besar.

Meksiko tampil sempurna dalam laga laga fase grup Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Meksiko  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  klasemen Piala Dunia 2026  Timnas Meksiko 
BERITA MEKSIKO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp