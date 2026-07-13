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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026 Memasuki Babak Para Juara

Senin, 13 Juli 2026 – 10:49 WIB
Piala Dunia 2026 Memasuki Babak Para Juara - JPNN.COM
Semifinal Piala Dunia 2026 diisi para raksasa. Foto: REUTERS/Leonardo Benassatto.

jpnn.com - Tak ada lagi ruang bagi tim kejutan di Piala Dunia 2026.

Babak semifinal sepenuhnya dikuasai negara-negara dengan tradisi juara.

Empat tiket semifinal kini menjadi milik Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Keempat negara tersebut sama-sama memiliki sejarah sebagai kampiun Piala Dunia.

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Argentina memiliki tiga trofi Piala Dunia yang didapat pada edisi 1978, 1986, 2022. Sementara itu, Prancis dua kali menjadi Juara Dunia (1998, 2018).

Adapun Spanyol (2008) dan Inggris (1966) sama-sama mengoleksi satu mahkota Piala Dunia.

Perjalanan ke Semifinal Piala Dunia 2026

Prancis membuka langkah dengan menyingkirkan Maroko melalui kemenangan 2-0. Spanyol kemudian mengatasi Belgia 2-1, sementara Inggris mengamankan tiket semifinal seusai menaklukkan Norwegia, juga dengan skor 2-1.

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Argentina menjadi tim terakhir yang memastikan tempat di empat besar. Sang juara bertahan mengalahkan Swiss 3-1 lewat babak perpanjangan waktu.

Hasil tersebut membuat peluang lahirnya juara dunia baru resmi tertutup.

Tak ada lagi ruang bagi tim kejutan di Piala Dunia 2026. Babak semifinal sepenuhnya dikuasai negara-negara dengan tradisi juara.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Spanyol  Prancis  Semifinal Piala Dunia 2026  Argentina  Inggris 
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