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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Mengapa Luis de la Fuente Sangat Yakin Spanyol Singkirkan Prancis?

Sabtu, 11 Juli 2026 – 06:54 WIB
Piala Dunia 2026: Mengapa Luis de la Fuente Sangat Yakin Spanyol Singkirkan Prancis? - JPNN.COM
Para pemain Timnas Spanyol sedang berbincang dalam pertandingan melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Spanyol dan Prancis.

Menjelang duel bergengsi tersebut, Pelatih Spanyol Luis de la Fuente optimistis timnya memiliki kapasitas untuk mengalahkan Les Bleus.

Menurut sang entrenador, Spanyol memiliki kualitas yang cukup untuk mengatasi perlawanan Kylian Mbappe dan kawan-kawan.

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"Kami percaya mempunyai kemampuan untuk mengalahkan Prancis. Sekarang tugas kami adalah bekerja keras agar keyakinan itu bisa menjadi kenyataan," ucapnya.

Juru taktik berusia 65 tahun itu menilai rasa percaya diri tersebut bukan muncul tanpa alasan. Spanyol memiliki pengalaman positif saat menghadapi Prancis dalam beberapa pertemuan terakhir.

Tim Matador berhasil menumbangkan Les Bleus pada semifinal Euro 2024 dengan skor 2-1. Setahun berselang, Spanyol kembali menang dramatis 5-4 pada semifinal UEFA Nations League 2025.

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Sementara itu, kemenangan terakhir Prancis atas Spanyol terjadi pada final UEFA Nations League 2021. Saat itu Les Bleus mengamankan kemenangan 2-1.

"Kami pernah menjadi tim yang mampu mengalahkan mereka dalam dua kesempatan," tambahnya.

Semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Spanyol dan Prancis.

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TAGS   Spanyol  Piala Dunia 2026  Prancis  Piala Dunia  Luis de La Fuente 
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