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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Menjelang Jumpa Arab Saudi, Uruguay Terjebak Masalah Tak Terduga

Senin, 15 Juni 2026 – 14:22 WIB
Piala Dunia 2026: Menjelang Jumpa Arab Saudi, Uruguay Terjebak Masalah Tak Terduga - JPNN.COM
Skuad Timnas Uruguay di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/SANTIAGO MAZZAROVICH.

jpnn.com - Uruguay menghadapi situasi tak terduga menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.

Hingga kurang dari sehari sebelum menghadapi Arab Saudi, skuad La Celeste ternyata masih belum bisa memasuki wilayah Amerika Serikat.

Skuad asuhan Marcelo Bielsa dijadwalkan meladeni Arab Saudi di Miami, Selasa (16/6/2026) pukul 05.00 WIB.

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Namun, persiapan Uruguay terganggu karena masalah administrasi yang membuat keberangkatan mereka dari Meksiko tertunda.

Menurut laporan The Sun, hambatan tersebut berkaitan dengan dokumen penerbangan yang belum memenuhi persyaratan untuk memasuki Amerika Serikat.

Jurnalis Uruguay, Rodrigo Romano, mengungkapkan bahwa pihak terkait sedang berupaya mencari jalan keluar agar Jose Maria Gimenez dan kolega bisa segera bertolak ke Miami.

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"Saat ini ada kendala pada dokumen resmi yang berkaitan dengan penerbangan Uruguay menuju Amerika Serikat."

"Solusi darurat sedang diupayakan agar tim bisa terbang dari Cancun ke Miami, tetapi masih ada beberapa prosedur yang belum mendapatkan persetujuan untuk memasuki wilayah AS," ucapnya.

Uruguay menghadapi situasi tak terduga menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia  Uruguay  Piala Dunia 2026  Arab Saudi 
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