Piala Dunia 2026: Mimpi Argentina Hancur Menit ke-106, Spanyol Berpesta di New Jersey

jpnn.com - Spanyol berhasil menjadi kampiun Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis atas Argentina dalam laga yang berlangsung alot.

Bermain di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB, kedua tim harus melewati 120 menit pertandingan sebelum sang juara ditentukan.

Ferran Torres muncul sebagai pembeda lewat gol yang dicetak pada babak perpanjangan waktu.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal laga, Spanyol langsung mengambil inisiatif menyerang. Tim racikan Luis de la Fuente mendominasi penguasaan bola, sedangkan Argentina memilih menunggu sambil mengandalkan serangan balik.

Peluang pertama hadir ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Lamine Yamal melepaskan ancaman ke gawang Argentina, tetapi Emiliano Martinez masih sigap mengamankan bola sehingga skor tetap tidak berubah.

Selepas peluang tersebut, pertandingan berubah menjadi adu kesabaran. Spanyol terus menguasai permainan, tetapi rapatnya pertahanan Argentina membuat peluang berbahaya sulit tercipta. Hingga turun minum, kedua tim masih bermain tanpa gol.

Memasuki babak kedua, situasi di lapangan tidak banyak berubah. Spanyol tetap tampil dominan dengan permainan kombinasi cepat, sementara Argentina bertahan disiplin untuk menutup ruang.

Lini belakang Albiceleste beberapa kali berhasil menggagalkan upaya Lamine Yamal dan kolega. Di sisi lain, Argentina juga kesulitan keluar dari tekanan sehingga pertandingan lebih banyak berlangsung di area pertahanan mereka.