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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Mimpi Lionel Messi Menyamai Pele Sirna

Senin, 20 Juli 2026 – 07:19 WIB
Piala Dunia 2026: Mimpi Lionel Messi Menyamai Pele Sirna - JPNN.COM
Ekspresi kekecewaan pemain Argentina seusai hanya mampu finis di posisi runner up Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7) dini hari WIB. Foto: X/@AFASeleccionEN

jpnn.com - Mimpi Argentina bersama megabintang Lionel Messi untuk meraih gelar juara secara beruntun pada Piala Dunia 2026 harus sirna setelah kalah dari Spanyol di partai final.

Tim berjuluk La Albiceleste itu harus puas menjadi runner up seusai takluk dengan skor 0-1 di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Pada laga ini, gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez bobol oleh Ferran Torres pada menit ke-106.

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Hasil itu membuat Argentina gagal mengulang prestasi Brasil yang sukses menjadi juara Piala Dunia secara beruntun pada edisi 1958 dan 1962.

Tercatat, Tim Samba yang saat itu masih diperkuat Pele mampu mempertahankan status Juara Dunia.

Sejak saat itu, belum ada lagi tim yang mampu mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Brasil sempat mendekati pencapaian tersebut setelah menjadi juara pada 1994, tetapi hanya finis sebagai runner up pada edisi 1998.

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Begitu pun Prancis dan menjadi kampiun Piala Dunia 2018 dan runner up empat tahun berselang.

Bagi Argentina, raihan runner up di Piala Dunia 2026 menjadi yang keempat sepanjang sejarah setelah sebelumnya terjadi pada edisi 1930, 1990, dan 2014.

Mimpi Argentina bersama Lionel Messi meraih gelar juara back to back pada Piala Dunia 2026 harus sirna seusai di final kalah dari Spanyol

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TAGS   Lionel Messi  Messi  Piala Dunia 2026  Argentina  Piala Dunia 
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