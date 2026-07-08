Piala Dunia 2026: Mohamed Ouahbi Ubah Wajah Maroko, Prancis Wajib Waspada!

jpnn.com - Timnas Prancis tidak hanya akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Les Bleus juga harus berusaha menghentikan laju impresif Singa Atlas yang belum pernah tersentuh kekalahan di bawah komando pelatih Mohamed Ouahbi.

Pertemuan kedua tim di Stadion Boston, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022. Saat itu, Prancis menutup mimpi Maroko setelah menang dua gol tanpa balas.

Kini, situasinya berbeda. Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa konsisten sejak Ouahbi mengambil alih kursi pelatih pada Maret lalu.

Di bawah arahan pelatih berusia 49 tahun tersebut, Maroko telah melewati sepuluh pertandingan tanpa sekali pun menelan kekalahan. Catatan itu menjadi salah satu yang terbaik sepanjang perjalanan mereka tahun ini.

Performa tersebut juga tercermin di Piala Dunia 2026. Sofyan Amrabat dan kolega mampu melaju hingga delapan besar dengan mengoleksi empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Brasil menjadi satu-satunya tim yang mampu menghentikan kemenangan beruntun Maroko. Selebihnya, Skotlandia, Haiti, Belanda, dan Kanada dipaksa menyerah.

Perjalanan menuju perempat final pun tidak sepenuhnya mudah. Maroko bahkan harus melewati drama adu penalti saat menyingkirkan Belanda setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit.