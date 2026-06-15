Piala Dunia 2026: Nagelsmann Tak Menyangka Curacao Bisa Membobol Jerman

Senin, 15 Juni 2026 – 10:14 WIB

jpnn.com - HOUSTON - Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann mengaku terkejut menyaksikan perlawanan Curacao pada pertarungan di Grup E Piala Dunia 2026.

Nagelsmann akhirnya lega karena Jerman meraih kemenangan telak.

Die Mannschaft sebenarnya tampil meyakinkan sejak awal pertandingan di Houston, Minggu (14/6) waktu setempat.

Baru enam menit laga berjalan, Felix Nmecha sukses membuka keunggulan dan membuat Jerman tampak akan melenggang mudah.

Namun, skenario itu mendadak berubah ketika Curacao berhasil mencuri perhatian.

Pada menit ke-21, Livano Comenencia melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi Manuel Neuer dan membuat skor menjadi 1-1.

Gol tersebut membuat kubu Jerman tersentak.

Nagelsmann tak menampik timnya sempat kehilangan fokus setelah gawang mereka dibobol tim yang tidak diunggulkan tersebut.