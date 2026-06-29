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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Nagelsmann Waspadai Benteng Kokoh Paraguay, Jerman Tak Boleh Gegabah

Senin, 29 Juni 2026 – 21:35 WIB
Piala Dunia 2026: Nagelsmann Waspadai Benteng Kokoh Paraguay, Jerman Tak Boleh Gegabah - JPNN.COM
Skuad Timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann menaruh perhatian khusus pada rapatnya lini pertahanan Paraguay menjelang duel babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Meski Der Panzer lebih difavoritkan, Nagelsmann menilai Paraguay punya organisasi bertahan yang bisa membuat Jerman frustrasi jika gagal tampil sabar.

Jerman akan menghadapi Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB. 

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Status sebagai juara Grup E membuat Der Panzer lebih dijagokan, tetapi Nagelsmann menolak memandang sebelah mata kekuatan wakil Amerika Selatan tersebut.

Menurut pelatih berusia 38 tahun itu, Paraguay memiliki salah satu pertahanan paling disiplin di turnamen. 

Organisasi permainan yang rapat dan kekuatan fisik para pemain disebut menjadi ancaman nyata bagi ambisi Jerman melaju ke babak 16 besar.

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Penilaian Nagelsmann bukan tanpa alasan. Setelah kebobolan tiga gol saat kalah dari Amerika Serikat pada laga pembuka, Paraguay langsung berbenah.

Mereka sukses menumbangkan Turki 1-0 sebelum menahan Australia tanpa gol, menunjukkan lini belakang yang makin sulit ditembus.

Jerman akan menghadapi Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Julian Nagelsmann meminta timnya bermain sabar karena pertahanan lawan sangat rapat.

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TAGS   Jerman  Paraguay  Piala Dunia 2026  Julian Nagelsmann  32 Besar Piala Dunia 2026 
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