Piala Dunia 2026: Nestor Lorenzo Bangga, Martinez Puas

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Kolombia dan Portugal lulus ke fase gugur Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 0-0 pada laga Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Florida, Amerika Serikat.

Kolombia keluar sebagai juara Grup K dengan menorehkan tujuh poin dari tiga laga, sedangkan Portugal di posisi kedua membukukan lima angka.

Sementara itu, Kongo menempati posisi ketiga klasemen akhir Grup K dan terpilih sebagai tim peringkat ketiga terbaik, sehingga juga berhak melaju ke fase gugur.

Kolombia akan menghadapi Ghana di babak 32 besar. Adapun Portugal yang dihuni megabintang Cristiano Ronaldo akan menghadapi Kroasia.

Nestor Lorenzo Bangga

Pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo bangga timnya finis sebagai juara Grup K Piala Dunia 2026 meski bermain imbang melawan Portugal.

Dia menilai performa timnya cukup bagus saat melawan tim kuat yang dihuni Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain bintang lainnya.

Menurut dia, hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi Ghana pada babak 32 besar, Sabtu (4/7) nanti.