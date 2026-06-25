Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Neymar Menangis Seusai Kembali Main untuk Brasil

Kamis, 25 Juni 2026 – 14:42 WIB
Piala Dunia 2026: Neymar Menangis Seusai Kembali Main untuk Brasil - JPNN.COM
Penyerang Brasil Neymar bereaksi setelah Selecao menang melawan Skotlandia 3-0 pada laga Grup C Piala Dunia 2026di Stadion Miami, Miami Gardens 24 Juni 2026. (Foto: AFP/Patricia De Melo Moreira).

jpnn.com - JAKARTA - Neymar Jr terharu seusai kembali memperkuat Tim Nasional Brasil setelah hampir tiga tahun absen. Penyerang Brasil itu mengaku sempat menitikkan air mata setelah menjalani laga pertamanya di Piala Dunia 2026.

Neymar masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76, saat Brasil melawan Skotlandia pada pertandingan terakhir Grup C Piala Dunia di Miami Stadium, Amerika Serikat, Kamis WIB. Pada laga itu, Selecao menaklukkan Skotlandia 3-0.

"Saya merasa sangat lega hari ini. Setelah pertandingan saya sedikit emosional dan menangis sendirian karena rasanya sangat menyenangkan bisa mengalami semua ini sekali lagi," kata Neymar dalam laman FIFA.

Baca Juga:

Pemain berusia 34 tahun itu mengaku perjalanan untuk kembali ke timnas tidak mudah. Dia harus melalui berbagai tantangan sebelum akhirnya kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

Neymar menyebut momen kembali mengenakan seragam timnas setelah hampir tiga tahun absen sebagai salah satu hari paling spesial dalam kariernya.

"Hampir tiga tahun saya jauh dari Brasil. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan ini hari ini. Saya berjuang keras untuk berada di sini dan menjalani semua momen ini. Saya sangat emosional dan bahagia bisa kembali," ujar Neymar.

Baca Juga:

Dia pun mengaku merindukan atmosfer bersama tim nasional dan telah lama menantikan kesempatan untuk kembali membela Selecao.

"Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu hari paling spesial dalam karier saya. Setiap anak laki-laki bermimpi bermain untuk tim nasional Brasil dan saya kembali mendapatkan kesempatan itu. Saya sudah sangat lama absen, saya merindukan semua ini dan sangat ingin kembali," katanya.

Neymar Jr menangis seusai bermain untuk Brasil di Piala Dunia 2026. Neymar hampir tiga tahun absen membela Brasil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  Neymar  Brasil  Neymar Jr  skotlandia vs brasil 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp