Piala Dunia 2026: Pelatih Spanyol Pilih Lupakan Prancis, Belgia Jadi Prioritas Utama

jpnn.com - Laju mulus Spanyol di Piala Dunia 2026 tidak membuat Luis de la Fuente terlena.

Pelatih Timnas Spanyol itu justru menilai tantangan sesungguhnya baru akan datang saat menghadapi Belgia di babak perempat final.

Duel Spanyol vs Belgia akan berlangsung di Stadion Los Angeles, Inglewood, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB.

Pemenang laga ini sudah ditunggu Prancis yang lebih dahulu memastikan tempat di empat besar.

De La Fuente menilai Belgia memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia bahkan menyebut Red Devils sebagai lawan yang paling sulit dibanding seluruh tim yang sudah dihadapi Spanyol sepanjang Piala Dunia 2026.

"Bagi saya, ini merupakan pertandingan dengan tingkat kesulitan tertinggi yang kami hadapi sejauh ini. Belgia terbiasa memenangkan pertandingan penting," ucap sang entrenador.

Ucapan tersebut cukup beralasan. Belgia memang sempat tersendat pada awal fase grup, tetapi perlahan berhasil menemukan ritme permainan.

Romelu Lukaku kemudian melesat ke delapan besar setelah merangkai tiga kemenangan beruntun, termasuk menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 3-0.