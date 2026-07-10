Piala Dunia 2026: Pelatih Swiss Bongkar Titik Lemah Argentina

jpnn.com - Timnas Swiss tak gentar meski harus menghadapi juara bertahan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026.

Duel Argentina vs Swiss akan berlangsung di Kansas City Stadium, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Argentina memang lebih difavoritkan melaju ke semifinal. Namun, Pelatih Swiss Murat Yakin menilai La Albiceleste bukan tim yang tanpa cela.

Pelatih berusia 51 tahun itu menyoroti performa Argentina yang dinilai belum benar-benar meyakinkan.

Menurutnya, Tim Tango beberapa kali memberikan ruang kepada lawan untuk menciptakan peluang.

"Kami tahu akan menghadapi juara dunia sehingga tantangannya tentu sangat besar."

"Namun, melihat dua pertandingan terakhir mereka, Argentina memperlihatkan bahwa mereka masih bisa ditembus," ucapnya.

Ucapan Yakin bukan tanpa alasan. Argentina harus bekerja keras saat menyingkirkan Cape Verde dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada fase 32 besar.