Piala Dunia 2026: Pelatih Uruguay Tak Beri Tempat untuk Luis Suarez

Senin, 01 Juni 2026 – 08:55 WIB
Luis Suarez tak masuk skuad Uruguay di Piala Dunia 2026. Foto: Twitter/@brfootball

jpnn.com - Luis Suarez sempat membuka peluang untuk kembali membela Uruguay di Piala Dunia 2026.

Namun, nama eks striker Barcelona itu tak tercantum dalam daftar skuad yang dibawa Uruguay ke turnamen empat tahunan tersebut.

Keputusan Pelatih Uruguay Marcelo Bielsa untuk tidak menyertakan Suarez cukup menyita perhatian.

Pasalnya, striker veteran itu sempat membuka peluang kembali memperkuat La Celeste jika berhasil lolos ke Piala Dunia.

Sebelumnya, bomber berusia 39 tahun tersebut telah menyatakan pensiun dari tim nasional pada September 2024.

Namun, pada April lalu, Suarez mengaku masih siap menerima panggilan apabila Uruguay membutuhkannya di Piala Dunia 2026.

Kenyataannya, Bielsa memilih opsi lain. Dengan demikian, peluang Suarez kembali mengenakan seragam Uruguay di panggung Piala Dunia resmi tertutup.

Padahal, meski usianya tak lagi muda, ketajaman Suarez belum sepenuhnya memudar. Bersama Inter Miami, striker kelahiran Salto, Uruguay itu mampu mencetak enam gol dalam 11 pertandingan.

Banyak penggemar mencari nama Luis Suarez saat Uruguay merilis skuad Piala Dunia 2026.

Luis Suarez  Piala Dunia 2026  Uruguay  Timnas Uruguay  Piala Dunia 
