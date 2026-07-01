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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Pemain Jerman Saling Lempar Tanggung Jawab saat Adu Penalti?

Rabu, 01 Juli 2026 – 10:40 WIB
Piala Dunia 2026: Pemain Jerman Saling Lempar Tanggung Jawab saat Adu Penalti? - JPNN.COM
Skuad Timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Pilar Olivares.

jpnn.com - Kekalahan Timnas Jerman dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ternyata menyisakan sebuah cerita.

Sejumlah media di Jerman melaporkan adanya pemain Der Panzer yang enggan mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor dalam drama adu penalti.

Dalam laporan itu disebut  Jerman sempat kesulitan menentukan penendang keenam karena beberapa pemain memilih tidak maju ke titik putih.

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Situasi tersebut membuat Jonathan Tah akhirnya mengambil tanggung jawab sebagai algojo.

Kapten Jerman Joshua Kimmich bahkan dua kali menawarkan kesempatan kepada Leon Goretzka. Namun, gelandang Bayern Munchen yang masuk dari bangku cadangan itu dikabarkan menolak.

Bukan hanya Goretzka. Waldemar Anton, Nathaniel Brown, hingga Malick Thiaw juga disebut tidak menunjukkan keyakinan untuk menjadi penendang berikutnya.

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Pada akhirnya, keputusan menunjuk Tah tidak membuahkan hasil. Tendangan bek berusia 30 tahun itu melayang di atas mistar sehingga membuka jalan bagi Paraguay untuk mengunci kemenangan.

Jose Canale kemudian tampil sebagai penendang keenam Paraguay.

Kekalahan Timnas Jerman dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ternyata menyisakan sebuah cerita.

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TAGS   Jerman  Piala Dunia 2026  Timnas Jerman  Piala Dunia  Jonathan Tah 
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