Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Pertama Sejak 1950, Tak Ada Real Madrid di Timnas Spanyol

Senin, 25 Mei 2026 – 22:06 WIB
Piala Dunia 2026: Pertama Sejak 1950, Tak Ada Real Madrid di Timnas Spanyol - JPNN.COM
Trofi Piala Dunia dipamerkan di Paris pada Februari 2026. Foto: Guillaume Baptiste/AFP

jpnn.com - MADRID – Pertama sejak 1950, Timnas Spanyol melakoni Piala Dunia tanpa satu pun pemain Real Madrid.

Pelatih Spanyol Luis de La Fuente telah mengumumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada-Meksiko-Amerika Serikat, 11 Juni-19 Juli.

Tak satu pun nama pemain Real Madrid.

Baca Juga:

Mungkin itu wajar, lantaran dua kandidat, yakni bek tengah Dean Huijsen dan bek kanan Dani Carvajal tak bersinar menjelang World Cup 2026.

“Saya pelatih tim nasional dan tidak akan melihat dari klub mana pemain yang saya bawa dan mainkan itu berasal,” ujar Fuente.

“Mereka yang saya bawa bermain untuk tim nasional. Saya tidak peduli mereka dari klub mana,” imbuhnya.

Baca Juga:

Di Piala Dunia 2026, Spanyol si petahana Jawara Eropa berada di Grup H bersama Cabo Verde (Tanjung Verde), Arab Saudi, dan Uruguay.

Spanyol akan berhadapan terlebh dahulu dengan Cape Verde, lalu Arab Saudi, dan kemudian Uruguay.

Spanyol berada di Grup H Piala Dunia 2026. Cek ke mari daftar pemain Juara Piala Dunia 2010 itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  World Cup 2026  Spanyol  Cape Verde  Arab Saudi  Uruguay 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp