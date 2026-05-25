Piala Dunia 2026: Pertama Sejak 1950, Tak Ada Real Madrid di Timnas Spanyol

Senin, 25 Mei 2026 – 22:06 WIB

jpnn.com - MADRID – Pertama sejak 1950, Timnas Spanyol melakoni Piala Dunia tanpa satu pun pemain Real Madrid.

Pelatih Spanyol Luis de La Fuente telah mengumumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada-Meksiko-Amerika Serikat, 11 Juni-19 Juli.

Tak satu pun nama pemain Real Madrid.

Mungkin itu wajar, lantaran dua kandidat, yakni bek tengah Dean Huijsen dan bek kanan Dani Carvajal tak bersinar menjelang World Cup 2026.

“Saya pelatih tim nasional dan tidak akan melihat dari klub mana pemain yang saya bawa dan mainkan itu berasal,” ujar Fuente.

“Mereka yang saya bawa bermain untuk tim nasional. Saya tidak peduli mereka dari klub mana,” imbuhnya.

Di Piala Dunia 2026, Spanyol si petahana Jawara Eropa berada di Grup H bersama Cabo Verde (Tanjung Verde), Arab Saudi, dan Uruguay.

Spanyol akan berhadapan terlebh dahulu dengan Cape Verde, lalu Arab Saudi, dan kemudian Uruguay.