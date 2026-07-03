Piala Dunia 2026 Portugal vs Kroasia, Panggung Pertemuan 2 Jenderal Besar

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Portugal vs Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Toronto, Kanada, hari ini Jumat 3 Juli 2026 pukul 06.00 WIB.

Cristiano Ronaldo dan Luka Modric sama-sama dipercaya tampil sejak menit awal.

Duel dua jenderal lapangan itu menjadi sorotan utama dalam laga yang mempertemukan dua tim unggulan Eropa.

Berdasarkan susunan pemain yang dirilis FIFA, pelatih Portugal Roberto Martinez tetap mengandalkan Ronaldo sebagai kapten sekaligus ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1.

Penyerang berusia 41 tahun itu akan didukung Rafael Leao dan Pedro Neto di sisi sayap, sementara Bruno Fernandes berperan sebagai motor serangan.

Di lini tengah, Joao Neves dan Vitinha tetap menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan permainan Portugal.

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Sementara lini belakang diisi Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, dan Nuno Mendes yang akan mengawal kiper Diogo Costa.

Di kubu Kroasia, Luka Modric kembali menjadi kapten sekaligus jenderal lapangan tengah.