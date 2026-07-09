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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Prancis Bertemu Maroko Lagi, Didier Deschamps tak Tenang

Kamis, 09 Juli 2026 – 08:50 WIB
Piala Dunia 2026: Prancis Bertemu Maroko Lagi, Didier Deschamps tak Tenang - JPNN.COM
Pelatih Prancis Didier Deschamps (kanan) bersama Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - Ada satu hal yang membuat Prancis enggan memandang remeh Maroko menjelang laga di perempat final Piala Dunia 2026.

Kedua tim akan bentrok di Stadion Bostno, Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps menilai Maroko memiliki modal yang cukup untuk menciptakan kejutan.

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Menurutnya, Singa Atlas kini telah berkembang menjadi kesebelasan dengan organisasi permainan yang matang dan kualitas individu mumpuni.

"Tim yang akan kami hadapi memiliki karakter yang berbeda. Mereka sangat disiplin, organisasi permainannya berjalan dengan baik, dan transisi menyerangnya sangat efektif sehingga mampu menghasilkan banyak gol," jelasnya.

Pelatih berusia 57 tahun itu juga menyoroti kualitas para pemain Maroko yang tersebar hampir di setiap lini.

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"Bagi saya, ini adalah tim yang benar-benar berkualitas," lanjutnya.

Pernyataan Deschamps bukan tanpa alasan. Maroko diperkuat sejumlah pemain yang tampil di level tertinggi Eropa, seperti Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Diaz, hingga talenta muda Ayyoub Bouddadi.

Ada satu hal yang membuat Prancis enggan memandang remeh Maroko menjelang laga di perempat final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Prancis  Maroko  Piala Dunia 2026  Didier Deschamps  Piala Dunia 
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