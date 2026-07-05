Piala Dunia 2026: Prancis Tak Cuma Menang, Didier Deschamps Juga Masuk Buku Sejarah

jpnn.com - Kemenangan Prancis atas Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ternyata bukan sekadar mengantar Les Bleus ke perempat final.

Di balik hasil tipis 1-0 itu, Didier Deschamps diam-diam mencatatkan rekor yang belum pernah dicapai pelatih mana pun dalam sejarah Piala Dunia.

Gol tunggal Kylian Mbappe dari titik putih pada menit ke-70 menjadi pembeda dalam pertandingan yang digelar di Lincoln Financial Field, Minggu (5/7/2026).

Hasil itu sudah cukup membawa Prancis melanjutkan langkahnya sekaligus membuat nama Deschamps masuk ke buku sejarah.

Juru taktik berusia 57 tahun itu kini tercatat sebagai pelatih pertama yang mengoleksi 10 kemenangan di fase gugur Piala Dunia.

Tidak ada pelatih lain yang mampu mencapai angka tersebut sejak turnamen paling bergengsi di dunia itu digelar.

Rekor tersebut dibangun Deschamps dalam empat edisi Piala Dunia bersama Les Bleus.

Dari 12 pertandingan fase knockout yang sudah dijalaninya, Prancis hanya dua kali gagal meraih kemenangan.