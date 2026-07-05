Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Prancis Tak Cuma Menang, Didier Deschamps Juga Masuk Buku Sejarah

Minggu, 05 Juli 2026 – 09:01 WIB
Piala Dunia 2026: Prancis Tak Cuma Menang, Didier Deschamps Juga Masuk Buku Sejarah - JPNN.COM
Pelatih Prancis Didier Deschamps (kanan) bersama Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - Kemenangan Prancis atas Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ternyata bukan sekadar mengantar Les Bleus ke perempat final.

Di balik hasil tipis 1-0 itu, Didier Deschamps diam-diam mencatatkan rekor yang belum pernah dicapai pelatih mana pun dalam sejarah Piala Dunia.

Gol tunggal Kylian Mbappe dari titik putih pada menit ke-70 menjadi pembeda dalam pertandingan yang digelar di Lincoln Financial Field, Minggu (5/7/2026).

Baca Juga:

Hasil itu sudah cukup membawa Prancis melanjutkan langkahnya sekaligus membuat nama Deschamps masuk ke buku sejarah.

Juru taktik berusia 57 tahun itu kini tercatat sebagai pelatih pertama yang mengoleksi 10 kemenangan di fase gugur Piala Dunia.

Tidak ada pelatih lain yang mampu mencapai angka tersebut sejak turnamen paling bergengsi di dunia itu digelar.

Baca Juga:

Rekor tersebut dibangun Deschamps dalam empat edisi Piala Dunia bersama Les Bleus.

Dari 12 pertandingan fase knockout yang sudah dijalaninya, Prancis hanya dua kali gagal meraih kemenangan.

Prancis menyingkirkan Paraguay dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Namun, ada rekor bersejarah yang diam-diam diukir Didier Deschamps.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prancis  Didier Deschamps  Piala Dunia 2026  Timnas Prancis  Kylian Mbappe 
BERITA PRANCIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp