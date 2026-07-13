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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Prancis Tak Peduli Rekor Mentereng Spanyol

Senin, 13 Juli 2026 – 06:09 WIB
Piala Dunia 2026: Prancis Tak Peduli Rekor Mentereng Spanyol - JPNN.COM
Gelandang Timnas Spanyol Mikel Merino melakukan selebrasi seusia membobol gawang Belgia. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

jpnn.com - Timnas Prancis menaruh respek tinggi kepada Spanyol menjelang semifinal Piala Dunia 2026.

Namun, Les Bleus memastikan rasa hormat itu tidak akan berubah menjadi ketakutan.

Duel dua raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

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Spanyol menjadi salah satu tim dengan performa paling konsisten sepanjang di Piala Dunia 2026.

La Furia Roja belum tersentuh kekalahan sejak fase grup hingga memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026.

Tak cuma itu, tim besutan Luis de la Fuente belum tersentuh kekalahan dalam 36 pertandingan beruntun.

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La Furia Roja juga tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026. Dari enam laga yang telah dijalani, mereka hanya sekali kebobolan.

Meski dihadapkan pada lawan dengan performa luar biasa, Prancis tetap optimistis mampu merebut tiket ke partai puncak.

Timnas Prancis menaruh respek tinggi kepada Spanyol menjelang semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Prancis  Prancis vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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