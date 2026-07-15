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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Prancis Takluk dari Spanyol, Deschamps Akui Les Bleus Main di Bawah Standar

Rabu, 15 Juli 2026 – 07:33 WIB
Piala Dunia 2026: Prancis Takluk dari Spanyol, Deschamps Akui Les Bleus Main di Bawah Standar - JPNN.COM
Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps (kiri). Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Prancis Didier Deschamps buka suara setelah Les Bleus takluk dari Spanyol 0-2 pada laga semifinal Piala Dunia 2026.

Menurut Deschamps, kekalahan ini sangat berat bagi pemain-pemainnya terlebih ada ambisi besar yang berusaha diraih Kylian Mbappe cs.

Dia mengakui bahwa Les Bleus tampil tidak seperti biasanya pada laga yang berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Selasa waktu setempat, itu.

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Menurut dia, kekalahan ini tak bisa dihindari akibat penampilan Prancis yang tak mencapai standar biasanya.

"Harus diakui bahwa hari ini performa teknis kami sedikit di bawah standar biasanya saat menghadapi tim yang benar-benar menguasai jalannya pertandingan," jelas Deschamps dikutip dari Laman FIFA pada Rabu.

"Ini terutama kesalahan kami sendiri. Performa kami kurang maksimal dan serangan kami tidak seberbahaya yang seharusnya," ungkap Deschamps. 

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Dia menilai ada beberapa aspek dari Kylian Mbappe cs yang tak muncul pada pertandingan ini sehingga membuat Les Bleus tak bisa berbuat banyak.

"Kami melakukan beberapa kesalahan teknis dalam operan yang sebenarnya bisa berujung pada peluang mencetak gol. Itulah kenyataan di level elite, meskipun hal itu menyakitkan," tambahnya.

Deschamps mengakui kekalahan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 sangat besar bagi Kylian Mbappe cs.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis  Didier Deschamps  Prancis vs Spanyol  Semifinal Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026 
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