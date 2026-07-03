Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Ramai Isu Argentina Dibantu Wasit, Scaloni: Jangan Percaya Media Sosial

Jumat, 03 Juli 2026 – 13:17 WIB
Piala Dunia 2026: Ramai Isu Argentina Dibantu Wasit, Scaloni: Jangan Percaya Media Sosial - JPNN.COM
Lionel Scaloni saat sesi jumpa pers. Foto: PSSI

jpnn.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni merespons tudingan yang menyebut anak asuhnya mendapat keuntungan dari keputusan wasit setelah tampil sempurna di fase grup Piala Dunia 2026

Scaloni menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam isu yang ramai beredar di media sosial.

Seperti diketahui, Argentina melaju mulus ke fase gugur seusai menyapu bersih tiga pertandingan grup dengan raihan sembilan poin. 

Baca Juga:

Namun, performa impresif Lionel Messi dan kolega memunculkan tudingan perjalanan mereka dibantu kepemimpinan wasit, bahkan disebut mendapat jalur yang lebih mudah menuju final.

Scaloni menilai anggapan tersebut tidak layak dijadikan patokan. Menurutnya, media sosial kerap membesar-besarkan isu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

"Ada yang bilang wasit menguntungkan Argentina? Kami sebaiknya tidak membaca atau bahkan melihat media sosial," kata Scaloni.

Baca Juga:

"Sekarang siapa saja bisa mengunggah sesuatu dan membuat persoalan kecil menjadi isu besar," lanjutnya.

Dia menegaskan Argentina memilih fokus menghadapi babak 32 besar melawan Tanjung Verde (Cape Verde), yang dianggap bukan lawan sembarangan.

Pelatih Argentina Scanoli menanggapi isu timnya dibantu wasit selama Piala Dunia 2026. Ia meminta publik tak mudah percaya dengan isu tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Argentina  Lionel Scaloni  Piala Dunia 2026  Timnas Argentina  Piala Dunia 
BERITA ARGENTINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp