Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Rekor Mentereng Didier Deschamps Diuji saat Prancis Jumpa Swedia

Selasa, 30 Juni 2026 – 15:38 WIB
Piala Dunia 2026: Rekor Mentereng Didier Deschamps Diuji saat Prancis Jumpa Swedia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps (kiri). Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko.

jpnn.com - Partai menarik tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat Prancis jumpa Swedia.

Duel Prancis kontra Swedia dijadwalkan berlangsung di New Jersey Stadium, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Secara performa, Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi. Les Bleus menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Baca Juga:

Hasil itu membawa Kylian Mbappe dan kolega finis sebagai pemuncak Grup I.

Pasukan Didier Deschamps membuka perjalanan dengan mengalahkan Senegal 3-1, lalu melibas Irak 3-0, sebelum menutup fase grup lewat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Norwegia.

Di sisi lain, Swedia melaju ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Empat poin yang dikumpulkan di Grup F cukup membawa wakil Skandinavia itu melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Pertemuan kali ini juga menjadi kesempatan bagi Deschamps untuk mempertahankan dominasi atas Swedia.

Sejak menangani Prancis, Deschamps sudah lima kali bertemu dengan tim berjuluk Blaugult tersebut.

Partai menarik tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat Prancis jumpa Swedia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prancis  Swedia  Didier Deschamps  Piala Dunia 2026  Prancis vs Swedia 
BERITA PRANCIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp