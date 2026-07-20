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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Rodri Membuktikan Satu Hal yang Tak Bisa Dilakukan Banyak Pemain

Senin, 20 Juli 2026 – 13:06 WIB
Piala Dunia 2026: Rodri Membuktikan Satu Hal yang Tak Bisa Dilakukan Banyak Pemain - JPNN.COM
Kapten Timnas Spanyol Rodri memegang trofi Piala Dunia. Foto: REUTERS/Lee Smith.

jpnn.com - Rodri menutup Piala Dunia 2026 dengan cara yang sulit dibayangkan dua tahun lalu.

Kini, gelandang Spanyol itu berdiri di podium tertinggi sebagai juara dunia sekaligus peraih Golden Ball.

Penghargaan tersebut diumumkan setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Sepanjang turnamen, Rodri menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan di lini tengah Tim Matador.

Sebagai kapten, eks pemain Atletico Madrid itu memimpin permainan La Furia Roja dalam delapan pertandingan berturut-turut hingga akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

Menariknya, kisah itu terjadi hanya berselang dua tahun sejak dirinya menghadapi salah satu ujian terbesar dalam karier profesionalnya.

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Cedera ligamen lutut yang dialami pada 2024 sempat membuat Rodri harus meninggalkan lapangan untuk waktu yang panjang.

Banyak yang meragukan apakah pemain Manchester City tersebut masih mampu kembali ke performa terbaiknya.

Rodri menutup Piala Dunia 2026 dengan cara yang sulit dibayangkan dua tahun lalu.

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TAGS   Rodri  Piala Dunia 2026  Spanyol  Timnas Spanyol  Piala Dunia 
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