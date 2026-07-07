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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Singkirkan AS, Belgia Tantang Spanyol di Perempat Final

Selasa, 07 Juli 2026 – 09:38 WIB
Piala Dunia 2026: Singkirkan AS, Belgia Tantang Spanyol di Perempat Final - JPNN.COM
Penyerang Belgia Charles De Ketelaere (kanan) berebut bola dengan Kapten Amerika pada 16 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Belgia menyirkirkan Amerika Serikat dari Piala Dunia 2026.

The Red Devils membungkam tuan rumah AS dengan skor telak 4-1 pada babak 16 besar di Seattle, Selasa WIB.

Kemenangan tersebut mengantarkan Belgia menghadapi Spanyol pada perempat final di Los Angeles Stadium, Sabtu (11/7) WIB.

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Dalam laga ini, Belgia langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan.

Penjaga gawang AS Matt Freese dipaksa bekerja keras untuk menggagalkan sejumlah peluang, termasuk tendangan Leandro Trossard pada menit pertama.

Tekanan Belgia akhirnya membuahkan hasil pada menit kesembilan.

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Charles De Ketelaere memanfaatkan kemelut di depan gawang setelah lini belakang AS gagal menghalau bola dengan sempurna. Belgia unggul 1-0.

AS yang kesulitan mengembangkan permainan sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-31 melalui tendangan bebas Malik Tillman.

Belgia membungkam AS 4-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle, Selasa WIB. Belgia akan ketemu Spanyol di perempat final.

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TAGS   Piala Dunia 2026  AS Vs Belgia  Spanyol  Belgia  Perempat Final 
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