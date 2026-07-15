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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Spanyol Bekuk Prancis, Lamine Yamal Torehkan Rekor Istimewa

Rabu, 15 Juli 2026 – 04:57 WIB
Piala Dunia 2026: Spanyol Bekuk Prancis, Lamine Yamal Torehkan Rekor Istimewa - JPNN.COM
Wonderkid Spanyol Lamine Yamal melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya. Foto: REUTERS/Maria Lysaker.

jpnn.com - Lamine Yamal kembali menjadi pembawa keberuntungan bagi Timnas Spanyol. Pemuda berusia 19 tahun itu mencetak rekor istimewa saat membantu timnya mengalahkan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026.

Berlaga di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB, La Furia Roja menang dengan skor 2-0.

Hasil tersebut membuat Yamal selalu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan setiap kali dipercaya tampil sebagai starter pada ajang besar, EURO maupun Piala Dunia. Hingga kini, catatan itu telah mencapai 11 pertandingan.

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Jalannya Pertandingan

Di atas lapangan, Spanyol tampil lebih efektif dibanding Prancis.

Meski Kylian Mbappe dan kolega berusaha mengambil kendali permainan sejak awal, rapatnya organisasi pertahanan La Furia Roja membuat peluang Les Bleus sulit berkembang.

Keunggulan Spanyol lahir setelah wasit menghadiahkan penalti akibat pelanggaran Lucas Digne terhadap Yamal di kotak terlarang.

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Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan sekaligus membawa Spanyol memimpin pada menit ke-22.

Situasi Prancis makin berat setelah William Saliba mengalami cedera dan harus mengakhiri pertandingan lebih cepat pada babak pertama.

Lamine Yamal mencetak rekor istimewa saat membantu Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Lamine Yamal  Piala Dunia 2026  Spanyol  Prancis  Piala Dunia 
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