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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Spanyol dan Arab Saudi Berebut Napas Panjang

Minggu, 21 Juni 2026 – 17:06 WIB
Piala Dunia 2026: Spanyol dan Arab Saudi Berebut Napas Panjang - JPNN.COM
Pemain Spanyol Pau Cubarsi gagal memanfaatkan salah satu peluang timnya di kotak penalti Tanjung Verde pada pertemuan kedua negara di Grup H Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jpnn.com - Timnas Spanyol menghadapi pertandingan yang tidak biasa saat bertemu Arab Saudi pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026.

Status sebagai salah satu kandidat juara kini mulai dipertanyakan setelah La Roja gagal menunjukkan performa meyakinkan di laga pembuka.

Duel kontra Arab Saudi di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Minggu (21/6) malam WIB itu menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menjawab keraguan.

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Hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan pertama meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi skuad asuhan Luis de la Fuente.

Dominasi penguasaan bola yang selama ini menjadi identitas mereka tidak mampu diterjemahkan menjadi gol.

Situasi tersebut membuat tekanan terhadap Spanyol meningkat. Jika kembali gagal meraih kemenangan, posisi mereka di klasemen Grup H bisa menjadi rumit menjelang pertandingan terakhir.

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Sementara itu, Arab Saudi datang dengan suasana yang jauh lebih positif. Green Falcons sukses mencuri perhatian setelah mampu mengimbangi Uruguay pada laga pertama.

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi tim asuhan Georgios Donis untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Arab Saudi kini memiliki keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim unggulan di grup ini.

Timnas Spanyol menghadapi pertandingan yang tidak biasa saat bertemu Arab Saudi pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Arab Saudi  Piala Dunia 2026  spanyol vs arab saudi  Piala Dunia 
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