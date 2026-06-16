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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Spanyol Ditahan Cape Verde, Rodri Ungkap Kelemahan Tim Matador

Selasa, 16 Juni 2026 – 05:38 WIB
Piala Dunia 2026: Spanyol Ditahan Cape Verde, Rodri Ungkap Kelemahan Tim Matador - JPNN.COM
Kapten dan gelandang Timnas Spanyol Rodri. Foto: AFP/FLORENCIA TAN JUN.

jpnn.com - Dominasi sepanjang 90 menit ternyata belum cukup membawa Spanyol meraih kemenangan atas Cape Verde di laga perdana Piala Dunia 2026.

Bertanding di Atlanta Stadium, Senin (15/6/2026), Tim Matador menutup laga dengan skor kacamata.

Spanyol sejatinya tampil dominan hampir sepanjang pertandingan. Penguasaan bola dan jumlah peluang sepenuhnya memihak skuad asuhan Luis de La Fuente.

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Namun, keunggulan tersebut tidak tercermin di papan skor.

La Furia Roja berkali-kali menemui jalan buntu saat memasuki sepertiga akhir lapangan. Sejumlah peluang emas yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol.

Kapten Timnas Spanyol mengakui timnya sudah memainkan pertandingan dengan cukup baik. Hanya saja, efektivitas di depan gawang lawan menjadi persoalan yang harus segera diperbaiki.

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"Kami memainkan laga dengan cukup baik, tetapi kurang efektif saat menyelesaikan peluang."

"Ketika menghadapi tim yang bertahan sangat rapat, kesempatan tidak akan datang berkali-kali dan Anda harus memaksimalkannya," ucap gelandang Manchester City itu.

Dominasi sepanjang 90 menit ternyata belum cukup membawa Spanyol meraih kemenangan atas Cape Verde di laga perdana Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Piala Dunia 2026  Timnas Spanyol  Cape Verde  Piala Dunia 
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