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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Spanyol Mulai Ketar-ketir, Mikel Merino Blak-blakan soal Kylian Mbappe

Senin, 13 Juli 2026 – 11:26 WIB
Piala Dunia 2026: Spanyol Mulai Ketar-ketir, Mikel Merino Blak-blakan soal Kylian Mbappe - JPNN.COM
Mikel Merino merayakan golnya dalam sebuah pertandingan Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

jpnn.com - Benteng pertahanan Spanyol akan mendapat ujian sesungguhnya saat menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.

Duel Spanyol kontra Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

Ancaman terbesar La Furia Roja datang dari ketajaman kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe, yang sedang tampil luar biasa sepanjang turnamen.

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Gelandang Spanyol Mikel Merino tak ragu melontarkan pujian kepada Mbappe.

Menurutnya, penyerang berusia 27 tahun itu merupakan salah satu pesepak bola terbaik di dunia saat ini.

Performa Mbappe memang berbicara banyak. Bintang Real Madrid itu sudah mengoleksi delapan gol dan menjadi aktor penting di balik keberhasilan Prancis menembus babak semifinal.

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"Tidak banyak lagi yang perlu dijelaskan tentang dirinya. Mbappe selalu membuktikan kualitasnya di setiap pertandingan dan itulah mengapa dia pantas disebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia," ucap Merino.

Eks pemain Real Sociedad itu juga menilai keunggulan fisik yang dimiliki Mbappe membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit dihentikan.

Benteng pertahanan Spanyol akan mendapat ujian sesungguhnya saat menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Kylian Mbappe  Piala Dunia 2026  Spanyol vs Prancis  Mbappe 
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