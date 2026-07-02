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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Spanyol Tak Takut Tekanan, Austria Diberi Peringatan Keras

Kamis, 02 Juli 2026 – 19:09 WIB
Piala Dunia 2026: Spanyol Tak Takut Tekanan, Austria Diberi Peringatan Keras - JPNN.COM
Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal melakukan selebrasi setelah membobol gawang Arab Saudi. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Status favorit juara akan kembali diuji saat Timnas Spanyol menghadapi Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Duel Spanyol vs Austria akan digelar di Los Angeles Stadium, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

Tim Matador datang ke ajang empat tahunan itu dengan ambisi besar membawa pulang trofi Piala Dunia.

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Namun, target tinggi itu sama sekali tidak membuat Pelatih Spanyol Luis de la Fuente merasa terbebani.

Menurut sang entrenador, ekspektasi besar menjadi tantangan yang ingin dijawab oleh skuadnya.

"Kami berkembang ketika berada dalam tekanan. Saya menikmati situasi ketika ekspektasi terhadap tim ini begitu besar," jelasnya.

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Meski lebih diunggulkan, De la Fuente enggan memandang sebelah mata Austria.

Menurutnya, kehadiran Ralf Rangnick telah membawa perubahan besar terhadap gaya permainan Austria.

Status favorit juara akan kembali diuji saat Timnas Spanyol menghadapi Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Austria  Piala Dunia 2026  Spanyol Vs Austria  Luis de La Fuente 
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