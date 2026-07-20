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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Argentina, Seperti Ini Pengakuan Scaloni, Oh

Senin, 20 Juli 2026 – 08:50 WIB
Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Argentina, Seperti Ini Pengakuan Scaloni, Oh - JPNN.COM
Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni. Foto: PSSI

jpnn.com - JAKARTA – Skor Spanyol vs Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin (20/7) dini hari WIB ditutup di angka 1-0.

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui Timnas Spanyol tampil lebih baik dibanding tim asuhannya.

"Mereka (Spanyol) lebih baik, itu adalah kenyataannya," ujar Scaloni, dikutip dari laman resmi FIFA, Senin.

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Scaloni mengaku merasa sedih menyusul kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia, tetapi mereka sudah melakukan segalanya.

Pelatih berkebangsaan Argentina tersebut mengatakan, banyak hal yang ingin disampaikan mengenai perjalanan mereka hingga mencapai titik itu, meski saat ini bukan waktu yang tepat.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka karena telah membawa kami kembali ke final Piala Dunia dan berjuang hingga akhir," jelas Scaloni.

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Pada partai final Piala Dunia 2026, Argentina harus menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Spanyol akibat gol Ferran Torres ketika laga memasuki menit ke-106.

Selain itu, Argentina harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak kedua setelah gelandang Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah dari akumulasi dua kartu kuning.

Simak pengakuan Lionel Scaloni sesuai Timnas Argentina kalah dari Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol Vs Argentina  final piala dunia 2026  Piala Dunia 2026  Lionel Scaloni 
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