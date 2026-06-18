Piala Dunia 2026: Thierry Henry Tak Tinggal Diam Melihat Cristiano Ronaldo Mandul

Kamis, 18 Juni 2026 – 17:16 WIB

jpnn.com - Sorotan tajam mengarah kepada Cristiano Ronaldo setelah Portugal hanya mampu membawa pulang satu poin dari laga melawan RD Kongo pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Sang megabintang gagal memberi pengaruh besar dalam pertandingan Grup K tersebut.

Pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium, Houston, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB itu berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Sejak menit awal, Portugal mencoba mengambil kendali permainan. Namun, serangan mereka kerap menemui jalan buntu saat memasuki sepertiga akhir lapangan.

Ronaldo yang dipercaya menjadi ujung tombak tidak mampu mengubah situasi tersebut. Eks pemain Real Madrid itu kesulitan menciptakan ancaman berarti.

Situasi itu kemudian memicu perbincangan soal kontribusi Cristian Ronaldo di level tertinggi. Dalam sejumlah laga besar terakhir, produktivitas CR7 memang terus menjadi bahan evaluasi.

Salah satu sorotan datang dari legenda sepak bola Thierry Henry yang mengamati langsung jalannya pertandingan.

Dia menilai ada momen ketika Ronaldo dianggap lebih fokus pada pencapaian pribadi ketimbang pergerakan tim secara keseluruhan.