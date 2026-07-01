Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Siapkan Senjata Khusus Menjelang Inggris vs RD Kongo

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:33 WIB
Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Siapkan Senjata Khusus Menjelang Inggris vs RD Kongo - JPNN.COM
Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel bersama anak asuhnya. Foto: AFP/ARIC BECKER.

jpnn.com - Timnas Inggris tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah menjatuhkan sejumlah tim unggulan di Piala Dunia 2026.

Menjelang duel kontra Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar, The Three Lions bahkan telah mengantisipasi kemungkinan pertandingan berakhir lewat adu penalti.

Bayang-bayang adu penalti memang masih menghantui perjalanan Inggris di Piala Dunia.

Baca Juga:

Laga Inggris menghadapi RD Kongo dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026) malam WIB.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memilih menyiapkan timnya untuk segala kemungkinan, termasuk andai pemenang harus ditentukan dari titik putih.

Persiapan tersebut diungkapkan winger Inggris, Noni Madueke. Bintang Arsenal itu menyebut keberhasilan dalam adu penalti lebih banyak dipengaruhi kesiapan mental dibanding sekadar teknik menendang bola.

Baca Juga:

"Yang paling menentukan sebenarnya aspek psikologis. Cara mengambil ancang-ancang, apakah memilih menunggu pergerakan kiper atau langsung mengarahkan bola ke sudut tertentu, semuanya bergantung pada kepercayaan diri saat itu," ucapnya.

Meski datang dengan status unggulan, Inggris tidak merasa akan menjalani laga yang mudah. Madueke menilai RD Kongo memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan perlawanan sengit.

Timnas Inggris tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah menjatuhkan sejumlah tim unggulan di Piala Dunia 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inggris  Piala Dunia 2026  Thomas Tuchel  Timnas Inggris  Piala Dunia 
BERITA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp