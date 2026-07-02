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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Tundukkan Bosnia, Amerika Serikat Melaju ke 16 Besar

Kamis, 02 Juli 2026 – 10:27 WIB
Piala Dunia 2026: Tundukkan Bosnia, Amerika Serikat Melaju ke 16 Besar - JPNN.COM
Gelandang Timnas Amerika Serikat Malik Tillman (kanan) berselebrasi bersama rekan-rekannya seusai mencetak gol tendangan bebas ke gawang Bosnia dan Herzegovina dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's, Santa Clara, California, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) waktu setempat. Antara/AFP/GETTY IMAGES/Michael Steele.

jpnn.com - JAKARTA - Amerika Serikat melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Bosnia dan Herzegovina di Stadion Levi's, Santa Clara, California, Kamis WIB.

Gol Folarin Balogun dan Malik Tillman mengantarkan AS ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Belgia yang telah terlebih dahulu menyingkirkan Senegal 3-2.

Kemenangan AS ini sekaligus membuat tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 melaju ke babak 16 besar setelah Kanada lebih dahulu lulus dengan mengalahkan Afrika Selatan 1-0, disusul Meksiko yang menekuk Ekuador 2-0.

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AS mengawali laga dengan baik saat Christian Pulisic melakukan tusukan pada menit keempat.

Namun, bola yang ditendangnya diblok barisan pertahanan Bosnia. Pada menit kesembilan, Bosnia balas menyerang lewat kombinasi dua penyerangnya.

Edin Dzeko mendapatkan bola, kemudian diakhiri tendangan keras oleh Ermedin Demirovic. Namun, kiper Matthew Freese masih sigap mengamankan tendangan striker Stuttgart tersebut.

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Publik Stadion Levi's bersorak riang ketika Amerika memecahkan kebuntuan pada menit ke-30, saat Balogun melepaskan sepakan kaki kiri yang mengoyak gawang Bosnia selepas situasi pressing.

Hanya saja, gol itu kemudian dianulir karena Balogun terlanjur kedapatan dalam posisi offside.

Hasil Piala Dunia 2026 Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina, Gol Folarin Balogun dan Malik Tillman bawa AS melaju ke 16 besar.

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TAGS   amerika vs bosnia  Folarin Balogun  Piala Dunia 2026  Amerika  Bosnia dan Herzegovina  16 Besar Piala Dunia 2026 

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