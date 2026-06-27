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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Uruguay Hancur, Marcelo Bielsa Tak Mampu Menahan Emosi

Sabtu, 27 Juni 2026 – 13:44 WIB
Piala Dunia 2026: Uruguay Hancur, Marcelo Bielsa Tak Mampu Menahan Emosi - JPNN.COM
Uruguay gugur di fase grup Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez.

jpnn.com - Kegagalan Uruguay melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyisakan emosi yang meledak dari Marcelo Bielsa.

Pelatih kawakan asal Argentina itu bahkan sempat membentak kru media sesaat setelah pertandingan usai.

Insiden tersebut terjadi seusai Uruguay takluk 0-1 dari Spanyol pada laga terakhir Grup H di Stadion Guadalajara, Meksiko, Sabtu (27/6/2026) WIB.

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Bielsa terlihat kehilangan kesabaran karena proses pengambilan gambar dan wawancara dinilai terlalu lambat.

"Ayo, cepat selesaikan!" bentak Bielsa

Walau sempat meninggikan suara, pelatih berusia 70 tahun tersebut tetap menjalani sesi wawancara hingga selesai.

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Namun, ekspresinya memperlihatkan bahwa hasil yang baru diterima sulit diterimanya. Kekalahan dari Spanyol memaksa Uruguay angkat koper dari Piala Dunia 2026.

La Celeste hanya mengoleksi dua poin sepanjang fase grup dan gagal merebut tiket ke fase gugur.

Kegagalan Uruguay melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyisakan emosi yang meledak dari Marcelo Bielsa.

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TAGS   Marcelo Bielsa  Uruguay  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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