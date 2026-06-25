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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Vinicius Junior Tajam, Brasil Rebut Takhta Grup C dengan Meyakinkan

Kamis, 25 Juni 2026 – 08:28 WIB
Piala Dunia 2026: Vinicius Junior Tajam, Brasil Rebut Takhta Grup C dengan Meyakinkan - JPNN.COM
Vinicius Junior (paling kiri) melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya di Timnas Brasil. Foto: REUTERS/Marco Bello.

jpnn.com - Brasil kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026.

Tim Samba lulus ke babak 32 besar dengan status juara Grup C.

Kepastian itu diraih setelah Tim Samba menundukkan Skotlandia dengan skor meyakinkan 3-0 di Miami Stadium, Kamis (25/6/2026) pagi WIB.

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Vinicius Junior menjadi bintang kemenangan Brasil di laga tersebut. Penyerang Real Madrid itu tampil tajam dengan menyumbang dua gol ke gawang Skotlandia.

Adapun satu gol lainnya dicetak Matheus Cunha pada paruh kedua pertandingan.

Hasil itu membuat Brasil finis di peringkat pertama Grup C dengan torehan tujuh poin dari tiga pertandingan.

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Di pertandingan lain, Maroko juga berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah mengalahkan Haiti dengan skor 4-2 di Atlanta.

Singa Atlas menguntit di posisi kedua Grup C dengan perolehan poin yang sama seperti Brasil.

Brasil kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026.

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TAGS   Brasil  Piala Dunia 2026  Vinicius Junior  Piala Dunia  Timnas Brasil 
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