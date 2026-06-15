Piala Dunia 2026: Virgil van Dijk Masuk Buku Sejarah Belanda, tapi Ada Noda di Baliknya

Senin, 15 Juni 2026 – 08:41 WIB

jpnn.com - Virgil van Dijk mengukir catatan spesial bersama Timnas Belanda pada laga perdana Piala Dunia 2026.

Sayangnya, momen bersejarah sang kapten gagal berbuah kemenangan setelah De Oranje ditahan Jepang dengan skor 2-2.

Bertanding pada laga Grup F di Stadion Dallas, Texas, Senin (15/6/2026) dini hari WIB, Belanda sempat kesulitan membongkar pertahanan Samurai Biru.

Kebuntuan baru pecah pada awal babak kedua. Van Dijk yang ikut membantu serangan berhasil menyambut umpan silang Ryan Gravenberch dengan sundulan akurat.

Tandukan bek Liverpool itu membawa Belanda unggul 1-0 pada menit ke-51. Gol tersebut bukan sekadar membuka keunggulan De Oranje.

Van Dijk resmi menjadi bek tengah tertua yang pernah mencetak gol untuk Belanda di Piala Dunia.

Pada usia 34 tahun, Van Dijk juga masuk daftar pencetak gol tertua Timnas Belanda di ajang empat tahunan itu.

Di atas Van Dijk hanya ada Giovanni van Bronckhorst, yang menjebol gawang Uruguay pada semifinal Piala Dunia 2010 saat berusia 35 tahun.