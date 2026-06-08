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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Wesley Franca Cedera, Carlo Ancelotti Panggil Ederson Memperkuat Brasil

Senin, 08 Juni 2026 – 08:15 WIB
Piala Dunia 2026: Wesley Franca Cedera, Carlo Ancelotti Panggil Ederson Memperkuat Brasil - JPNN.COM
Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti. Foto: Yuichi Yamazaki/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Wesley Franca terpaksa absen memperkuat Tim Nasional Brasil di Piala Dunia 2026 karena cedera.

Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti langsung memanggil gelandang Atalanta Ederson da Silva ke skuad untuk menggantikan bek Wesley Franca.

Ederson dijadwalkan bergabung dengan skuad Brasil di Amerika Serikat pada Senin waktu setempat.

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Informasi yang dikutip dari laman Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Senin (8/6) dini hari, menyebutkan Wesley terpaksa absen dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera otot paha kiri.

CBF menyatakan pemindaian MRI menunjukkan pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera pada otot adductor di paha kiri saat memperkuat Brasil menghadapi Mesir, Minggu (7/6) dini hari WIB.

Pada laga uji coba itu, Franca ditarik keluar pada menit ke-17 karena tergeletak di lapangan.

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Sementara itu, pemanggilan Ederson datang di tengah kabar bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut sang pemain.

Menurut laporan media-media Eropa, klub ternama Liga Inggris tersebut akan membayar biaya transfer 40,5 juta euro (sekitar Rp 760 miliar) ditambah bonus hingga 4,5 juta euro.

Piala Dunia 2026, Ancelotti panggil Ederson masuk skuad menggantian Wesley Franca yang cedera.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Brasil  Wesley Franca  Ederson 
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