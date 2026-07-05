Piala Dunia 2026: Zlatan Ibrahimovic Meragukan Cristiano Ronaldo

jpnn.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi bahan perdebatan di Piala Dunia 2026.

Meski sukses membawa Portugal melangkah ke babak 16 besar, penampilan sang megabintang justru mendapat kritik dari Zlatan Ibrahimovic.

Menurut mantan bomber AC Milan tersebut, Portugal memiliki opsi yang lebih menjanjikan di lini depan.

Ibrahimovic menilai Goncalo Ramos seharusnya mulai mendapat kepercayaan lebih besar karena mampu memberikan dampak setiap kali diberi kesempatan bermain.

Penilaian itu muncul setelah Portugal melewati rintangan Kroasia pada fase 32 besar Piala Dunia 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo memang ikut mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan penalti.

Namun, gol yang memastikan kemenangan 2-1 justru lahir dari kaki Ramos setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Bagi Ibrahimovic, fakta tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa Portugal perlu mulai meninggalkan ketergantungan terhadap Ronaldo.