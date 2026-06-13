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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia Pernah Merenggut Mimpinya, Julen Lopetegui Datang untuk Membalas

Sabtu, 13 Juni 2026 – 12:58 WIB
Piala Dunia Pernah Merenggut Mimpinya, Julen Lopetegui Datang untuk Membalas - JPNN.COM
Pelatih Timnas Qatar Julen Lopetegui. Foto: AFP/Fran Santiago.

jpnn.com - Julen Lopetegui akhirnya kembali ke panggung Piala Dunia yang pernah merenggut mimpinya.

Pelatih asal Spanyol itu kini bersiap menjalani petualangan baru di ajang empat tahunan tersebut bersama Timnas Qatar.

Nama Lopetegui tentu tidak asing dalam cerita Piala Dunia.

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Pada 2018, Lopetegui datang ke Rusia dengan status pelatih Timnas Spanyol dan membawa modal impresif.

Di bawah arahannya, La Furia Roja tidak pernah menelan kekalahan selama hampir dua tahun.

Akan tetapi, segalanya berubah hanya beberapa hari sebelum laga pembuka.

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Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Lopetegui setelah mengetahui sang entrenador menerima tawaran untuk menangani Real Madrid seusai turnamen.

Keputusan itu membuatnya harus meninggalkan tim sebelum sempat memimpin satu pertandingan pun di Piala Dunia. Momen tersebut masih membekas dalam ingatan pria yang kini berusia 59 tahun itu.

Julen Lopetegui akhirnya kembali ke panggung Piala Dunia yang pernah merenggut mimpinya.

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TAGS   Piala Dunia  Julen Lopetegui  Qatar  Timnas Qatar  Piala Dunia 2026 
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