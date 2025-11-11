Piala Dunia U-17: Komentar Nova Arianto Setelah Timnas U-17 Indonesia Kalahkan Honduras

jpnn.com - DOHA - Tim Nasional U-17 Indonesia berhasil mengalahkan Timnas U-17 Honduras 2-1 pada pertandingan Grup H Piala Dunia U-17 2025 di Lapangan tujuh, Aspire Academy, Doha, Qatar, Senin.

Itu sekaligus menjadi kemenangan perdana Timnas U-17 Indonesia sepanjang partisipasi mereka di Piala Dunia U-17. Kemenangan ini juga membuat Timnas U-17 Indonesia berhasil meraih tiga poin.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto bersyukur atas kemenangan perdana tim asuhannya di Piala Dunia U17 2025.

"Puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur berada di situasi ini, yang mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini," kata Nova saat ditemui seusai pertandingan.

“Saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru, ya. Sejarah baru bagaimana kita bisa menang di ajang Piala Dunia (U17)," kata dia.

Meski senang dengan pencapaian itu, Nova meminta Evandra Florasta dan kawan-kawan agar tidak cepat puas, dan dapat terus berkembang pada masa yang akan datang.

"Saya minta pemain jangan berhenti di sini karena sekali lagi mereka habis ini akan naik kelas, dan harapannya mereka terus berkembang dan mereka mendapatkan pengalaman yang baik selama di piala dunia dan itu yang akan mereka bawa nanti di level di atas," tutur Nova.

Indonesia di atas kertas masih memiliki peluang yang sangat tipis untuk dapat lulus ke 32 besar. Sebab, saat ini Indonesia berada di posisi kesembilan klasemen mini tim-tim peringkat ketiga terbaik dengan tiga poin dan selisih memasukkan-kemasukan minus lima gol.