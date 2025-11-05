Piala Dunia U-17: Timnas Indonesia Kalah dari Zambia dengan Skor 1-3

jpnn.com, DOHA - Timnas U-17 Indonesia takluk dengan skor 1-3 dari Timnas U-17 Zambia pada pertandingan penyisihan Grup H Piala Dunia U-17 2025 di Lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa waktu setempat.

Pada pertandingan sebenarnya Indonesia dapat unggul terlebih dahulu melalui Zahaby Gholy, tetapi Zambia dapat membalikkan keadaan melalui Abel Nyirongo (2) dan Lukonde Mwale, demikian catatan FIFA.

Hasil tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup H Piala Dunia U-17 2025 tanpa poin dari satu pertandingan, sedangkan Zambia menempati posisi kedua dengan tiga poin.

Zambia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat membobol gawang Indonesia Mapalo Simute, namun dianulir oleh wasit karena adanya offside setelah melalui tinjauan FVR (Football Video Support).

Indonesia sempat berbalik memberikan ancaman melalui tendangan dari luar kotak penalti Lucas Lee yang masih dapat dihalau kiper Zambia Christo Chitambala.

Garuda Muda berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 12 lewat gol yang dicetak oleh Zahaby Gholy memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti Zambia sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Setelah beberapa kali melakukan upaya, Zambia berhasil menyamakan kedudukan pada menit 35 melalui gol yang dicetak Abel Nyirongo setelah menyambut umpan tarik Kelvin Chipelu sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Hanya berselang dua menit, Zambia dapat membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol kedua dari Nyirongo yang tendangannya tak dapat dijangkau oleh Dafa Algasemi pada menit 37.