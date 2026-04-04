Piala FA Man City vs Liverpool: Haaland Hattrick, The Citizens Melaju ke Semifinal

Sabtu, 04 April 2026 – 22:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Manchester City vs Liverpool pada perempat final Piala FA 2025/26 di Stadion Etihad, Sabtu (4/4), dimenangkan The Citizens dengan skor telak 4-0.

Hasil ini memastikan Manchester City melangkah ke semifinal, sedangkan Liverpool harus tersingkir dari kompetisi, demikian yang dilansir laman resmi TheFA.

Bintang Manchester City Erling Haaland mencetak tiga gol atau hattrick pada laga melawan The Reds ini. Adapun penyerang Liverpool Mohamed Salah gagal mencetak gol dari titik penalti.

Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung tampil dengan intensitas tinggi.

Manchester City lebih dahulu mengancam pada menit kedua melalui aksi individu Jeremy Doku, tetapi sepakannya masih melenceng tipis dari gawang Giorgi Mamardashvili.

Liverpool mencoba membalas lewat Florian Wirtz, tetapi upayanya mampu diamankan oleh kiper City, James Trafford.

Peluang emas sempat didapat Mohamed Salah pada menit ke-15, yang gagal dimaksimalkan setelah digagalkan Abdukodir Khusanov.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-39 setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran Virgil van Dijk terhadap Nico O’Reilly di kotak penalti. Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor sukses membawa City unggul 1-0.