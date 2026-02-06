Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Italia: Atalanta Melaju ke Semifinal Seusai Menaklukkan Juventus

Jumat, 06 Februari 2026 – 08:10 WIB
Piala Italia: Atalanta Melaju ke Semifinal Seusai Menaklukkan Juventus - JPNN.COM
Penyerang Atalanta Kamaldeen Sulemana merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Juventus pada perempat final Piala Italia di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis (5/2/2026) waktu setempat. (x.com/Atalanta_BC)

jpnn.com - JAKARTA - Atalanta menaklukkan Juventus 3-0 perempat final Piala Italia di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis waktu setempat.

Kemenangan ini membuat Atalanta memastikan satu tempat di semifinal Piala Italia yang rencananya berlangsung dua leg pada awal Maret dan akhir April mendatang.

Catatan Coppa Italia, Atalanta meraih kemenangan atas Juventus berkat gol dari Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana dan Mario Pasalic.

Baca Juga:

Juventus sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memberikan ancaman melalui tembakan Francisco Conceicao yang masih dapat diselamatkan kiper Lazio Marco Carnesecchi.

Selanjutnya, giliran Manuel Locatelli yang menciptakan peluang untuk Juventus, namun tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Lazio.

Meski sempat tertekan, Atalanta dapat unggul terlebih dahulu pada menit 27 melalui tendangan penalti Gianluca Scamacca yang berhasil menaklukkan kiper Juventus Mattia Perin sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Baca Juga:

Juventus berusaha untuk menyamakan kedudukan dan sempat memiliki peluang lewat sundulan Gleison Bremer yang melebar dari gawang Lazio.

Memasuki babak kedua, Juventus kembali memperagakan permainan menyerang dan memiliki peluang lewat tembakan Weston McKennie yang melebar dari gawang.

Atalanta menaklukkan Juventus dengan skor telak 3-0 dan berhak melaju ke semifinal Piala Italia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Italia  Atalanta  Juventus  Atalanta vs Juventus  semifinal piala italia 
BERITA PIALA ITALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp