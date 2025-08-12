Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Kemerdekaan 2025: Hanya 4 Diaspora yang Gabung Timnas U-17 Indonesia, Kenapa?

Selasa, 12 Agustus 2025 – 12:21 WIB
Piala Kemerdekaan 2025: Hanya 4 Diaspora yang Gabung Timnas U-17 Indonesia, Kenapa? - JPNN.COM
Timnas U-17 Indonesia hanya diperkuat empat pemain diaspora di Piala Kemerdekaan 2025. Foto: PSSI

jpnn.com - Nova Arianto memastikan Timnas U-17 Indonesia hanya diperkuat empat pemain diaspora di Piala Kemerdekaan 2025.

Sebelumnya, Nova memanggil sembilan nama diaspora untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada awal Agustus lalu.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya empat pemain yang bisa bergabung bersama Skuad Garuda Asia untuk tampil di Piala Kemerdekaan 2025.

Baca Juga:

Alasan Indonesia Hanya Diperkuat 4 Diaspora

Menurut Nova, ada beberapa faktor yang membuat lima pemain lainnya batal bergabung.

"Mengenai pemain diaspora ini kami harus hati-hati. Ada yang orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia sehingga tidak bisa dinaturalisasi."

"Selain itu, ada kendala izin klub, dan ada yang masih kelahiran 2010 sehingga secara usia tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Akhirnya, hanya beberapa yang tampil di Piala Kemerdekaan,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemanasan Menuju Piala Dunia U-17

Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera mulai 12 sampai 18 Agustus mendatang.

Nantinya, Indonesia akan bersaing dengan tim-tim dengan reputasi mentereng, yaitu Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan.

Nova Arianto memastikan Timnas U-17 Indonesia hanya diperkuat empat pemain diaspora di Piala Kemerdekaan 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  Diaspora  pemain diaspora  timnas u-17  Piala Kemerdekaan 2025 
BERITA TIMNAS U-17 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp