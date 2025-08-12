Piala Kemerdekaan 2025: Hanya 4 Diaspora yang Gabung Timnas U-17 Indonesia, Kenapa?

jpnn.com - Nova Arianto memastikan Timnas U-17 Indonesia hanya diperkuat empat pemain diaspora di Piala Kemerdekaan 2025.

Sebelumnya, Nova memanggil sembilan nama diaspora untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada awal Agustus lalu.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya empat pemain yang bisa bergabung bersama Skuad Garuda Asia untuk tampil di Piala Kemerdekaan 2025.

Alasan Indonesia Hanya Diperkuat 4 Diaspora

Menurut Nova, ada beberapa faktor yang membuat lima pemain lainnya batal bergabung.

"Mengenai pemain diaspora ini kami harus hati-hati. Ada yang orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia sehingga tidak bisa dinaturalisasi."

"Selain itu, ada kendala izin klub, dan ada yang masih kelahiran 2010 sehingga secara usia tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Akhirnya, hanya beberapa yang tampil di Piala Kemerdekaan,” ujarnya.

Pemanasan Menuju Piala Dunia U-17

Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera mulai 12 sampai 18 Agustus mendatang.

Nantinya, Indonesia akan bersaing dengan tim-tim dengan reputasi mentereng, yaitu Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan.