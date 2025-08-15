Piala Kemerdekaan: Taktik Jeli Nova Arianto Bawa Timnas U-17 Indonesia Gulung Uzbekistan

Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:40 WIB

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia membuat kejutan dengan meraih kemenangan atas Uzbekistan pada ajang Piala Kemerdekaan 2025.

Berlaga di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat (15/8/2025), skuad asuhan Nova Arianto menang dengan skor 2-0.

Gol-gol kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Dimas Adi Prasetyo (16) dan Muhammad Al Gazani (68).

Pada laga ini, Nova Arianto melakukan beberapa rotasi pemain untuk menguji kekompakan.

Hanya Dafa Al Gasemi, Putu Panji, Muhammad Al Gazani, dan Nazriel Alfaro yang dipertahankan dari susunan pemain saat melawan Tajikistan.

Adapun Ida Bagus Putu Cahya, Azizu Milanesta, Dafa Zaidan, Noha Pohan, Aaron Thomas O’neill, serta Dimas Adi Prasetyo mendapat kesempatan turun sebagai starter.

Strategi ini berjalan efektif untuk meredam permainan agresif Uzbekistan sepanjang laga.

Alhasil, skor akhir 2-0 bertahan hingga wasit asal Malaysia, Mohamad Kamil Zakaria bin Ismail meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.