Piala Liga Inggris: Arsenal Menang Adu Penalti atas Palace, Arteta Puji Mental Pemain The Gunners

JAKARTA - Arsenal melaju ke semifinal Piala Liga Inggris 2025/2026 setelah menyingkirkan Crystal Palace, Rabu dini hari. Kemenangan yang diraih Arsenal di perempat final Piala Liga Inggris 2025/2026 itu tidak mudah. Mereka harus melakoni adu penalti dan menang dengan skor akhir 8-7, setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta pun memuji mental pemainnya yang berhasil menang melalui adu penalti tersebut. “Adu penalti benar-benar luar biasa. Mereka semua sangat berbeda, tetapi para pemain menunjukkan ketenangan, karakter yang kuat, serta kualitas untuk mencetak gol,” kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal.

“Kami mengeksekusi dengan baik di akhir, dan Kepa (kiper Arsenal Kepa Arrizabalaga-red) melakukan yang dia bisa untuk membantu kami lolos," tambah Arteta .

Juru taktik berkebangsaan Spanyol ini mengatakan bahwa kemenangan itu merupakan sesuatu yang sudah diinginkan oleh timnya.

Menurut dia, sulit memenangkan laga tersebut lantaran mereka melawan Crystal Palace yang memiliki pertahanan kuat.

Arteta pun menilai keunggulan skor yang dimiliki timnya pada pertandingan tersebut bisa lebih besar andai para pemainnya bisa bertahan lebih baik di dalam kotak penalti, dan mengantisipasi terjadinya gol untuk tim lawan.

"Namun, pada akhirnya kami mampu mengendalikan diri dan tenang dalam mengeksekusi adu penalti. Cara kami mengambil penalti benar-benar meyakinkan," kata dia.