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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Piala Presiden 2026: Apa Rahasia Kokohnya Pertahanan Persib Bandung?

Rabu, 29 Juli 2026 – 14:36 WIB
Piala Presiden 2026: Apa Rahasia Kokohnya Pertahanan Persib Bandung? - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung kembali memperlihatkan ketangguhan lini belakangnya pada ajang Piala Presiden 2026.

Selain mencatat dua kemenangan beruntun, Maung Bandung juga mempertahankan rekor clean sheet.

Salah satu aktor di balik rapatnya benteng Persib adalah Julio Cesar. Bek asal Brasil itu tampil impresif saat membantu timnya menundukkan DPMM FC 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7/2026).

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Penampilan solid tersebut mengantarnya meraih penghargaan Man of The Match.

Ini merupakan kemenangan kedua Persib setelah sebelumnya mengalahkan Arema FC, juga dengan skor 1-0.

Kunci Pertahanan Solid Persib Bandung

Julio Cesar menyebut kekuatan pertahanan Persib lahir dari kerja sama seluruh pemain, termasuk para pemain muda yang mendapat kesempatan tampil sejak menit awal.

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"Saya bangga dengan penampilan seluruh tim. Banyak pemain muda tampil sejak awal pertandingan, tetapi mereka mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik."

"Kami bisa menguasai permainan, terutama pada babak pertama (melawan DPMM FC, red)," ujar Julio.

Persib Bandung kembali memperlihatkan ketangguhan lini belakangnya pada ajang Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Piala Presiden 2026  julio cesar 
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