Piala Presiden 2026: Arema FC Gagal ke Final, Persebaya Dianggap Lebih Beruntung?

Rabu, 05 Agustus 2026 – 13:27 WIB

jpnn.com - Arema FC harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah tumbang dari Persebaya Surabaya pada babak semifinal.

Kekalahan tipis 0-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026), memupus harapan Singo Edan tampil di partai puncak.

Meski gagal melangkah ke final, gelandang Arema FC Matheus Blade menilai jalannya pertandingan tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir.

Arema Lebih Menguasai Permainan

Menurut pemain asal Brasil itu, Arema lebih banyak mengendalikan permainan dan menciptakan peluang sepanjang laga.

"Kalau melihat jalannya pertandingan, saya merasa Arema mampu menguasai permainan dengan lebih baik."

"Namun, sepak bola ditentukan oleh tim yang mencetak gol. Persebaya memanfaatkan satu peluang, sedangkan kami gagal melakukan hal yang sama. Itu yang akhirnya membedakan hasil pertandingan," ujarnya.

Satu Peluang Mengubah Segalanya

Persebaya memastikan kemenangan berkat gol Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama.

Setelah unggul, Green Force mampu mempertahankan skor hingga peluit panjang dibunyikan meski Arema terus berusaha mencari gol penyama kedudukan.