Piala Presiden 2026 Dikabarkan Mundur hingga Akhir Juli

jpnn.com - Piala Presiden 2026 dikabarkan mengalami perubahan jadwal dari rencana semula.

Sebelumnya, turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia itu dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni hingga 11 Juli 2026.

Akan tetapi, berdasarakan informasi yang beredar, Piala Presiden 2026 berpotensi berlangsung pada 28 Juli hingga 7 Agustus 2026. Artinya, ajang tersebut mundur sekitar satu bulan dari jadwal yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Kondisi tersebut turut memengaruhi persiapan klub-klub peserta. Sejumlah tim harus kembali menyesuaikan program latihan, agenda pemusatan latihan, hingga rencana perekrutan pemain menjelang musim baru.

Meski belum ada pengumuman resmi dari penyelenggara, kabar penundaan tersebut sudah sampai ke sejumlah klub. Salah satunya PSMS Medan yang disebut berpeluang tampil menjadi tuan rumah turnamen.

COO PSMS Medan Samuel Nababan mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi mengenai kemungkinan perubahan jadwal tersebut. Namun, dia berharap kesempatan menjadi tuan rumah tetap bisa terealisasi.

"Kabar yang kami terima, gelaran Piala Presiden 2026 akan diundur. Soal kami menjadi tuan rumah, semoga benar-benar menjadi tuan rumah," ujar Samuel.

Di sisi lain, mundurnya jadwal bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi peserta. Klub memiliki waktu lebih panjang untuk mematangkan komposisi skuad sebelum menghadapi lawan-lawan kuat yang diperkirakan tampil di turnamen tersebut.